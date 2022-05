Chivas vs Atlas: Aficionados se quejan por altos precios de boletos para el Clásico Tapatío

De acuerdo con un sondeo realizado por El Informador, aficionados de las Chivas y el Atlas manifestaron su descontento por los precios tan altos para ver los juegos de ida y vuelta del Clásico Tapatío.

“Boletos ahora sólo viven en mi memoria”, dijo Maribebet en uno de los comentarios.

Otros aficionados resignados por no conseguir boletos, tuvieron que desistir en su búsqueda: “no pude ni reaccionar, y ya se acabó todo. Ni modo a verlo en TV”, comentó Dannito003.

Por su parte, Vale Solorio explicó que los equipos de futbol saben que sus aficiones estarán siempre apoyando y que por eso aprovechan para poner precios exorbitantes.

“La estrategia les funcionó porque los boletos se vendieron, sólo que no se considera que es un partido de alto riesgo, ojalá que sí haya seguridad”.

Sin embargo no fue la única queja, pues otros aficionados se quejaron de que les realizaron cobros dobles y que aún no les han entregado sus boletos.

@peterbroncs: Yo quiero mi reembolso por lo que me cobraron el día de ayer.

joseperegrinas: Pues a mí todavía no me llegan mis boletos y ya vamos para 36 horas que realicé la compra. @Amauryvz ¿qué podemos hacer ahí? En omniticket no contestan y en taquillas no saben resolver. Tengo cobro doble.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Clásico tapatío?

Los precios de los boletos para asistir al Estadio Akron van desde los 490 pesos hasta los dos mil 500 pesos en las taquillas.

¿Cuándo se juega el partido de Liguilla Chivas vs Atlas?

El partido de ida comienza a las 21:05 horas de hoy jueves 12 de mayo en el Estadio Akron y será dirigido por el árbitro Jorge Antonio Pérez Durán.

GC