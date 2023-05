Luego de tres años sin poder llegar a semifinales y dos años de no ganarle a Atlas, hoy Chivas regresó a esta instancia tras lograr la remontada ante los rojinegros por la mínima diferencia, siendo el autor de los tantos Gilberto “Tiba” Sepúlveda con un cabezazo.

Fue el Guadalajara quien intentó de todo durante los primeros 45 minutos, encontrando en Isaac “Cone” Brizuela su hombre más talentoso para crear las jugadas de peligro que no se pudieron concretar; la primera fue una carrera del Cone por banda derecha, cediéndole el esférico a Alan Mozo quien se lo devolvió para que el once mandara un centro al corazón del área, mismo que Alexis Vega no pudo conectar dejando escapar la oportunidad.

Posteriormente, de igual manera por el lado derecho, Fernando “Nene” Beltrán desbordó hasta la línea final para mandar el balón, el cual fue encontrado por Víctor “Pocho” Guzmán, éste intentó con la testa, pero su disparo se fue apenas por encima del arco rojinegro.

En la mayor parte de la primera mitad, Miguel Jiménez no tuvo mucha actividad, sin embargo una descolgada por parte de Atlas puso a temblar a la afición rojinegra, con Julio Furch como protagonista quien burló al “Wacho” teniendo toda libertad de rematar a la portería, no obstante la pierna salvadora del defensor Jesús Orozco impidió la caída de su marco.

Atlas tuvo un par de jugadas claras que con las que aceleró los corazones de la defensa rojinegra, con un pase filtrado de Quiñones para Furch, el argentino disparó de primera intención, pero esta vez Jiménez estuvo atento para taponear el disparo; después se intentó nuevamente por la banda izquierda con el cual se pretendió asistir a Furch, no obstante el delantero no pudo empujar la pelota y Wacho desvío la pelota para alejar el riesgo.

