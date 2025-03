Para muchos, ser del Club Deportivo Guadalajara es símbolo de orgullo e identidad, como es el caso del paratleta Jesús Castillo, quien conquistó la medalla de bronce en París 2024 por la disciplina de powerlifting. La tarde de este sábado se dio cita en el estadio AKRON para apoyar al Rebaño en el juego contra el América.

El medallista paralímpico expresó su sentir de que lo reconozcan como un destacado atleta de México y, a la vez, lo vinculen con las Chivas por ser seguidor del equipo desde que era niño.

“Cuando yo era niño siempre decía que un día iba a ser parte de las Chivas, de alguna u otra manera, y hoy el hecho de que me conozcan, de que me cataloguen como una figura deportiva y que me vinculen con las Chivas, para mí es bonito, satisfactorio, y me llena de orgullo sentirme parte de lo que siempre quise ser. Soy y seguiré siendo parte del Guadalajara con mi corazón rojiblanco”, manifestó Chuy.

A su vez, brindó su opinión sobre los cambios que se vivieron en el banquillo rojiblanco en recientes días, asegurando que este tipo de modificaciones deberían motivar a los jugadores para regresar al Guadalajara al lugar que le pertenece y espera que el cuadro tapatío consiga una buena racha frente a las Águilas.

“El haber cambiado de técnico nos va a ayudar porque con el otro nos estábamos atorando un poquito porque yo pienso que los jugadores no estaban muy cómodos con el entrenador que se fue. El hecho de haber cambiado de aires es positivo y esperemos que, a partir del miércoles, que fue el partido en el que le ganamos al América, y de aquí en adelante, todo sea de diferente manera, con marcadores no adversos".

“Después de haberle ganado al América, yo creo que eso va a servir de motivación para ganar el segundo clásico que se juega hoy y también conseguir el pase a la siguiente fase de la Concachampions. Los jugadores deben de estar concentrados y reconocer lo que es el Guadalajara”, expresó el medallista olímpico.

SV