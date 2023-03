Durante los años que lleva activa la Liga MX se han creado clásicos por las “rivalidades” deportivas que se pueden dar entre ciertos clubes, como Pumas y Cruz Azul, Querétaro y San Luis, etc. Incluso, recordando al clásico más añejo del futbol mexicano que es el Chivas vs Atlas, sin embargo en una charla reciente que hubo entre Carlos Reinoso, Juan Carlos “Negro” Medina, Demetrio Madero y Ramón Morales dijeron que el único y verdadero clásico del país es entre el Rebaño y las Águilas por todo lo que provoca a lo largo de la república mexicana y también fuera de ella.

“Cada que llega este partido impacta a todo el país y más allá del país. Por ejemplo, acá en Jalisco se habla del Chivas-Atlas, es muy añejo, está bien, quizá tiene muchos años, pero no alcanzó ese nivel de esa rivalidad como la que hay entre Chivas y América. Con todo respeto, para mí el clásico es entre Chivas y América”, comentó el defensa histórico del Guadalajara, Demetrio Madero.

“Llegué hace 53 años a México, dirigí a Tigres, Atlas, equipos grandes de este país. Pero no hay más clásico que Chivas y América. Al dirigir a Tigres jugué varias veces con Monterrey, nada qué ver con el clásico nacional”, agregó Reinoso.

Hay que recordar que los inicios de esta gran rivalidad entre los dos equipos más grandes de México se iniciaron a principios de los años 60´s, donde en aquella época hasta en la década de 1980, era común ver las peleas campales en el terreno de juego donde tenía que intervenir hasta la policía.

Haciendo un poco más de memoria, Ramón Morales tuvo presente la vez en la que las águilas le ganó un campeonato al rebaño en la campaña del 83-84 en el Estadio Azteca, confesando que ese partido incrementó su afición por el Guadalajara a pesar de la dolorosa derrota.

“Al ver que te ganan esa final, a mí me ayudó a ser más chiva. Se acabó el partido, vi a dos tíos del América festejando y yo no me aguanté, la verdad fui y le di un zape a uno de ellos. A lo mejor estuvo mal, pero ahí me creció quizá ese amor a Chivas. Ya después la vida me llevó a ser profesional (futbolista) y a cumplir el sueño, pero esos son los detalles, lamentablemente ese detalle negativo, a mí me hizo ser más chiva”, señaló el eterno capitán rojiblanco.

