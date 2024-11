Chivas: revelan DT europeo que se suma a la lista de candidatos

Chivas cayó eliminado en el Play-In de la Liga MX ante el Atlas, lo que dejó al equipo fuera del torneo Apertura 2024. Para muchos, esto ya se trata de una crisis deportiva, y parece que la directiva rojiblanca ya tendría al encargado de reencaminar al Club Deportivo Guadalajara hacia la liguilla del futbol mexicano .

El club tuvo un desempeño cuestionable este año y no es sorpresa que vengan cambios dentro de la institución. Ya hay varios nombres que se comienzan a barajar, pero ya hay un entrenador europeo que estaría cercano al rebaño.

Se trata de Óscar García Junyent, quien llegaría como entrenador de Chivas para el Clausura 2025. Su último equipo fue el OH Leuven de la Liga Belga . El técnico con experiencia en las inferiores del FC Barcelona tendría grandes posibilidades de llegar al banquillo del Guadalajara, según la información de Omar Villarreal.

Óscar García Junyent SÍ es un fuerte candidato para tomar la dirección técnica de Chivas.

Experiencia en Bélgica, Francia, España, Grecia, Austria, Inglaterra, Israel y las inferiores del Barça.

Reportado primero por @rodrigocamacho_ pic.twitter.com/B2KMDZoSMw— VILLA VILLA �� (@OmarVV9) November 25, 2024

El técnico español tiene un recorrido por varios equipos en Europa, incluyendo el Brighton, Watford, RB Slzburgo, Olympiacos y Stade Reim s. En 2013 dirigió hasta el campeonato de liga a Maccabi Tel Aviv en Israel. De igual forma, llevó al equipo de Salzburg a levantar dos ligas y dos copas en 2016 y 2017.

También, "Villa Villa" reveló que la directiva del Club Deportivo Guadalajara no tiene contemplados a entrenadores que ya han tenido pasos por el futbol mexicano anteriormente.

"Días clave para el futuro del nuevo DT de Chivas. No Siboldi. No Mohamed. No son opciones. Sé que buscarán cerrar esta semana un técnico que venga de EUROPA . ¿QUIÉN? La pregunta del millón. Mucho hermetismo en el nombre del candidato, como ocurrió cuando llegó Paunovic", compartió el periodista de TV Azteca.

MBV