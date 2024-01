Chivas quiso fichar a Andrés Guardado con un cheque en blanco

Para el Clausura 2024, Chivas y León fueron protagonistas en el mercado de fichajes, pues ambos equipos se encargaron de sumar a sus filas a dos jugadores históricos como lo son “Chicharito” Hernández y Andrés Guardado, este último llega como canterano histórico del Atlas, aunque cuando aún era muy joven, puedo llegar al “Rebaño”.

Fernando Acosta, quien era el presidente de Atlas cuando Guardado fue transferido al Deportivo La Coruña, mencionó que Jorge Vergara intentó el fichaje del “Principito” en varias ocasiones, inclusive, intentó hacerlo llevando un cheque en blanco para que Acosta pactara la cifra del traspaso.

“Debo decir que le tengo un gran respeto a Jorge (Vergara). Llegamos a viajar juntos, coincidimos en la Federación. O sea, una cosa es la cuestión deportiva y otra cosa es la cuestión de la relación. Él realmente me mandó un emisario, una persona muy reconocida, inclusive pues relativamente amiga también, y no quiero pronunciar su nombre. Sacó la chequera y me dijo ‘tú pon la cifra’. Entonces había mucho interés de ellos, por él. Yo no iba a poner ninguna cifra en las circunstancias”, mencionó Fernando Acosta en una entrevista para ESPN.

Para Fernando no era conveniente vender al acérrimo rival un jugador promesa como Guardado, además que si el fichaje se concretaba, “la afición del Atlas me lincha”.

Como se mencionó, Jorge Vergara intentó la compra de Guardado en más de una ocasión. Ernesto Fregoso, también ex presidente de Atlas, mencionó que durante una reunión en la Federación Mexicana de Fútbol, Vergara se acercó a él para intentar negociar por Andrés.

TE INTERESA: El AKRON vivirá una noche histórica

“Alguna vez Chivas, entonces el presidente, que en paz descanse, sí me dijo en alguna reunión de la Federación ‘oye, necesito a Andrés Guardado en el Guadalajara, ponle precio y yo me quedo con él”.

A día de hoy, Guardado está por comenzar una nueva aventura en el fútbol mexicano, en esta ocasión, vistiendo la playera del Club León.

JV