Chivas, por una victoria forzada ante Tijuana

El Club Deportivo Guadalajara está jugando con fuego y la presión comienza a mermar en el plantel. Después de cinco juegos sin poder ganar, la desesperación se apodera de los rojiblancos, quienes recibirán en el estadio AKRON a los Xolos de Tijuana para disputar la jornada 6 del Clausura 2025, con la esperanza de reencontrarse con la victoria y la confianza, aprovechando el mal paso que también muestran los fronterizos

Chivas ha tenido su peor arranque de torneo en los últimos tres años. Óscar García no ha encontrado la fórmula de potencializar a sus jugadores y, hasta ahora, aún no tiene un once titular definido, provocando preocupación entre la comunidad rojiblanca, ya que el equipo se encuentra hasta la decimacuarta posición con 5 puntos de 15 posibles.

Frente a Xolos, a los tapatíos se les presenta otra gran oportunidad de romper su racha negativa, ya que los tijuanenses no ganan en casa del Rebaño desde Apertura 2019, registrando únicamente derrotas en las últimas cuatro visitas.

Por si fuera poco, el conjunto rojinegro tiene una victoria en los diez más recientes enfrentamientos contra las Chivas, dejando una balanza muy inclinada a favor de los rojiblancos de seis triunfos y tres empates.

Además, a pesar de que se esperaban a unos Xolos más consistentes por su papel en la campaña anterior, el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio ha dejado mucho qué desear en el inicio de la competencia. Registran una victoria en cinco partidos jugados, acumulando 4 unidades y situándose en el decimosexto peldaño.

Sin embargo, la última vez que se vieron las caras, Tijuana sacó un abultado resultado de 4-2 sobre las Chivas, duelo que se jugó en el Apertura 2024 en el estadio Caliente y en el que José Zúñiga fue la gran estrella por haber realizado un doblete.

Para este próximo compromiso a disputarse el domingo 9 de febrero a las 21:05 horas, el Rebaño no podrá contar con José Castillo, debido a que cumplirá la suspensión por la expulsión que sufrió en el juego contra Querétaro.

POSIBLES ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERO

1 Raúl Rangel

DEFENSAS

2. Alan Mozo

3. Gilberto Sepúlveda

65. Luis Rey

50. Mateo Chávez

MEDIOS

17. Luis Romo

20. Fernando Beltrán

15. Erick Gutiérrez

DELANTEROS

25. Roberto Alvarado

35. Teun Wilke

58. Hugo Camberos

DT. Óscar García

XOLOS

PORTERO

2. Antonio Rodríguez

DEFENSAS

27. Domingo Blanco

25. Ramiro Franco

31. Unai Bilbao

20. Francisco Contreras

MEDIOS

28. Jesús Gómez

12. Jackson Porozo

3. Rafel Fernández

DELANTEROS

19. Gilberto Mora

26. José Zúñiga

11. Efraín Álvarez

DT. Juan Carlos Osorio