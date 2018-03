Chivas no se confía por baja de Gignac

La baja de André Pierre-Gignac es importante, pero en Chivas saben que la plantilla de Tigres es muy completa, con banca de mucha calidad y para suplirlo estará Enner Valencia, quien buscará demostrar su olfato goleador en esta oportunidad, por eso en el redil Oswaldo Alanís no cae en exceso de confianza. Cualquier elemento de banca de los felinos, sería titular en cualquier equipo.



"Es muy completo, los jugadores que tiene, la forma de jugar, el entrenador que tiene. Será importante para nosotros por el momento porque estamos mejorando, por lo que nos estamos jugando y estaremos en casa”.



En Chivas se llega con la confianza en todo lo alto tras haber obtenido el pase a las semifinales de la Concachampions, en la Liga las cosas están difíciles para entrar a la fiesta grande, así que el triunfo es una obligación, si es que desean mantener la esperanza de Liguilla todavía.



"Somos jugadores, debemos sumarle a la forma de jugar al equipo y pase lo que pase. Estamos trabajando fuerte, tenemos calidad y vamos a seguir peleando por todo. Teniendo posibilidades en los dos, pelearemos a muerte en cualquiera con la motivación de que tenemos en una semifinal. Vamos por todo con la ilusión de que tenemos que poner a Chivas donde se merece, conscientes que tenemos oportunidad en los dos y seguir mejorando el funcionamiento".





El encuentro ante Seattle fue uno de los mejores que ha tenido Chivas en meses, la meta es que continuar con ese futbol, posesión de balón y dinámica mostrada, porque mantuvieron al rival siempre en su campo.



"Fue bueno en muchos sentidos, defensivamente, ofensivamente, se concretaron jugadas, se generaron muchas, se tuvo el balón, se tuvo al rival en su campo. Fue redondo en muchos sentidos, no sé si el mejor, porque hay otros en los cuales se hicieron bien las cosas pero el resultado no se dio y sí fue de los mejores, como la forma en que queremos jugar".



En los entrenamientos, Alanís le gusta ensayar los tiros libres y el gol que realizó el pasado miércoles, lo deja contento, con la confianza de buscar otro ante los felinos este sábado, en la cancha rojiblanca que registrará lleno.



"Me gusta los tiros libres, la táctica fija, pegarle al balón y estoy contento porque se accedió a la siguiente fase, se jugó bien, me quedé contento por el funcionamiento y el esfuerzo del equipo en todos los aspectos. Lo principal fue la forma de jugar, porque así debe jugar cada partido".

