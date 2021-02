Chivas no ha aprovechado los rivales “a modo”

En teoría, Chivas ha estado enfrentado a equipos que en el papel, ellos mismos tenían como ganables en sus cuentas, lo cual no ha ocurrido como proyectaron y el capitán Jesús Molina, espera que esa tendencia cambie cuando ya enfrenten a equipos con “mejor nómina” en la Liga MX, ya que de entrada tienen los dos Clásicos, América y Atlas, así como choque contra Tigres, entre otros.

“Se vienen partidos muy importantes, primero Pumas, ya luego pensaremos en los rivales que se vengan como América, Tijuana que viene haciendo un buen torneo, Santos, pero eso es adelantarme a lo que todavía no sucede y vamos partido tras partido”.

Llama la atención que Chivas tiene una gran cantidad de seleccionados, pero como equipo no funciona y eso le produce sentimientos encontrados al capitán Molina.

“No hemos estado a la altura, la prueba es que tenemos 8, 9 jugadores en la Selección Preolímpica, tienen mucho talento y acompañados con gente de experiencia. Tenemos la verdad un plantel muy basto. Ese es el coraje, la impotencia que nos da porque sabemos de la capacidad que tenemos como plantel y debemos demostrarlos como equipo, por ello recalco el tema. Confío en que levantaremos”.

Molina es un veterano, de jerarquía, pero en cinco partidos de siete que ha jugado el Guadalajara, el técnico Víctor Manuel Vucetich ha determinado sacarlo del campo, a lo cual dice el capitán, no se debe a una baja física ni mucho menos.

“Meramente una determinación táctica. Cuando salgo es cuando vamos perdiendo, entonces se busca un cambio táctico para buscar remontar el partido o simplemente para darle frescura al equipo, son decisiones técnicas, las acato".

"Obviamente a ningún jugador le gusta salir de cambio, siempre he estado acostumbrado a jugar los 90 minutos. Estoy consciente del rol que me toque desempeñar, si juego o no trato de dar lo mejor de mí. Mientras esté en Chivas, siempre intentaré dar lo mejor de mí porque la actitud no se puede negociar. Podré ser bueno o mal jugador, pero la actitud siempre estará”.

AJ