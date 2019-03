Chivas murió de nada: José Cardozo

Molesto, como ha ocurrido en los últimos partidos, así se fue José Saturnino Cardozo, director técnico del Guadalajara, una vez que su equipo perdió el Clásico Nacional ante América y al quedar eliminado en Cuartos de Final, dijo que su escuadra “murió de nada”, al perder por 2-0. Además se culpó por el mal planteamiento y por los errores cometidos en la cancha.

“La verdad es que nos morimos de nada, no jugamos, fue un partido que no me gustó, no parecía un Clásico, al final el responsable soy yo, el equipo venía nervioso al arrancar el juego, cometimos errores, no tuvimos la pelota y así es muy difícil poder jugar y poder ganar, ellos jugaron con determinación, tenemos que analizar profundamente lo que hicimos porque no jugamos nada bien, ya quedamos eliminados en Copa, pero ahora tenemos una revancha el sábado y hay que tratar de hacernos fuertes de local, ver cosas positivas y poder ganar el sábado”, comentó el timonel rojiblanco.

Señaló que sus jugadores saltaron nerviosos a este compromiso, algo inaceptable para un equipo que se juega su pase a la Semifinal de la Copa MX.

“Entramos con un nerviosismo increíble no podíamos hacer dos pases seguidos, asumo responsabilidades, el equipo en lo individual ha caído un poco, pero hay que darle vuelta a la página, pedir disculpas a la afición, a la directiva, este no es el Chivas que queremos todo, yo me voy dolido, molesto, porque no es el Chivas que queremos, yo quiero a un equipo aguerrido, con determinación, los jugadores entienden que fuimos timoratos”, siguió.