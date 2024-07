Chivas hace oficial a su nuevo fichaje

El Rebaño ya hizo oficial la llegada de su nuevo fichaje para el Apertura 2024 de la Liga MX, y se trata del volante Fidel Barajas.

Fue este lunes cuando el ex atacante del Real Salt Lake arribó a Guadalajara para incorporarse al equipo de Fernando Gago, pero fue hasta este martes cuando el equipo rojiblanco dio a conocer la contratación de su nuevo elemento.

“Fidel cuenta con un regate corto muy agresivo, además de que generalmente se ve favorecido en duelos individuales gracias a sus buenos controles, con los que saca ventaja ante su marcador. Además, la definición es una de sus mayores virtudes cuando está cerca de la portería”.

“El atacante ha participado con el TRI Sub 17 y Sub 20 en más de 25 partidos en los últimos dos años, tiempo en el que ha marcado ocho goles. El año pasado, Barajas conquistó el título del Campeonato Sub 17 de la CONCACAF, certamen en el que marcó tres goles y dio cinco asistencias. En la pasada Copa Mundial Sub 17 de la FIFA, colaboró con una anotación y un pase de gol”, explicó el Rebaño en su comunicado oficial.

De esta manera, Fidel Barajas se convirtió en el tercer jugador en llegar como fichaje para el primer equipo del Guadalajara, ya que previamente arribaron a Verde Valle elementos como Daniel Aguirre y Omar Govea.

En el caso de Bruce El-mesmari, este ex del América y Pachuca arribó al Guadalajara con la intención de reforzar las fuerzas básicas del Rebaño.

Para saber: Chivas debutará en el Apertura 2024 este próximo sábado, día en que recibirá a Toluca en el Estadio AKRON.

�� Cuando se trabaja duro, los sueños se cumplen����



��⚪️ ¡@fideljr_barajas ya es parte del Guadalajara! ��



ℹ️ Aquí toda la información del nuevo Rojiblanco �� https://t.co/CIbpX8rFFj pic.twitter.com/GlNvUIodXa — CHIVAS (@Chivas) July 2, 2024

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV