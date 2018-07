Chivas gana el Clásico Tapatío femenil

El Guadalajara lleva paso invicto en la Liga Femenil, luego de dar cuenta este sábado del Atlas 2-0, cotejo correspondiente a la segunda fecha del grupo dos y llegaron a seis unidades, gracias a las anotaciones realizadas por Kristal Soto y Brenda Viramontes. Las rojinegras perdieron en casa y no suman ninguna unidad, hasta ahora.



Chivas también se mantiene invicto, no ha recibido gol y en la jornada tres visitarán al Santos en la Comarca Lagunera. Las Rojinegras se meterán al "Volcán" para medirse a Tigres y buscar sumar su primera unidad.



El primero gol del partido cayó al minuto 18. Atlas estaba encima del rival, buscando marcar el primero y las dirigidas por Luis Fernando Camacho, concentradas esperando el momento de agarrarlas mal paradas, lo cual se dio. Soto se enfiló ante el marco atlista y ante la salida de Ana Gaby, con toque suave la mandó guardar y puso a Chivas 1-0 al frente.



Viramontes se hizo presente en el 62', Atlas intentó con más deseos que juego de conjunto, pero Chivas siempre estuvo con atención puntual, no dejaron espacios, atrás para no meterse en problemas rompían o jugaban fácil.



Alineaciones iniciales

Atlas: Ana Gaby Paz; Karla García, Alejandra Franco, Mitzi Martínez, Joana Robles, Ana Rodríguez, Natalia Duarte, Fátima Delgado, Zellyka Arce, Adriana Iturbide y Fabiola Ibarra. D.T. Fernando Samayoa.

Chivas: Blanca Felix; Guadalupe Sánchez, Arlett Tovar, Daniela Pulido, María Sánchez, Priscila Padilla, Susan Bejarano, Tania Morales, Brenda Viramontes, Norma Palafox y Kristal Soto. D.T. Luis Fernando Camacho.

OF