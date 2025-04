En Chivas Femenil encontraron en Antonio Contreras la oportunidad de elevar la competencia interna para fortalecer el nivel de cada una de las jugadoras. Sin embargo, el Clausura 2025 vino a confrontar el trabajo realizado, porque aunque el equipo se clasificó a la Liguilla, se quedó fuera de los primeros cuatro lugares que daban la oportunidad de cerrar en casa al menos en la primera seria y también es una de las campañas en la que menos goles a favor se han conseguido.

En entrevista con EL INFORMADOR, el entrenador español habló sobre si visualiza a sus dirigidas como campeonas del certamen, destacando las virtudes que observa en ellas para pensar en conseguir el pase a Semifinales cuando se enfrenten este próximo domingo ante Pumas. Además, aseguró que más allá de los resultados, lo más importante que ha logrado con las rojiblancas es la competencia interna y el cambio de mentalidad.

- Cuando llegó habló de que no veía un Chivas campeón, a estas alturas del torneo ¿ha cambiado esa percepción?

- Yo sigo pensando lo mismo. Esto es un bebé que acaba de nacer o empieza su andar y primero debe de dar seis pasitos para quedarse firme. Ya hemos dado algunos pasos como ser la mejor defensiva, pero vamos a mantener la calma e ir a partido a partido y, también a ilusionarnos, ¿por qué no? Yo pienso que no hay que perder ni la ilusión ni los nervios.

- De cara al partido de Vuelta contra Pumas, ¿cuáles son las principales virtudes de su equipo para conseguir el pase a las Semifinales?

- Mirándole la cara a la jugadora, te das cuenta de que este equipo va a salir a ganar, y la virtud que tiene es que es un equipo ganador. Que está aprendiendo a sufrir, pero que también está aprendiendo a tener esa resiliencia que muchas veces hace falta. Como lo dije anteriormente, hay una virtud muy importante y es que hay una gestión de fuera hacia dentro. A Chivas le debemos una alegría. Y bueno, si yo que acabo de llegar le debo una alegría, ellas seguramente le deben más, y en esa estamos, vamos a disfrutar, vamos a pensar en ganar.

- En los últimos torneos este es el de menor cantidad de goles a favor para Chivas, ¿considera que ha priorizado el trabajo defensivo?

- Hemos fallado varios penaltis, también varios manos a manos clarísimos. El equipo es ofensivo. Si buscamos algún otro equipo que sea más ofensivo que nosotros, vamos a encontrar poquitos. Cuando llegué, dije que íbamos a ser, si no el primero, uno de los mejores defensivos de la Liga, y creo que se están cumpliendo los objetivos. Pero mi equipo también es ofensivo y lo demuestra cada partido porque nunca salimos a especular o estar tirados atrás. No he venido a trabajar lo defensivo, pero sí a que el equipo tenga una identidad, un orden y disciplina. Poco se habla de una gestión de vestuario y todo se ha conseguido desde fuera (del campo) hacia dentro.

- ¿Cuáles fueron los principales retos para construir una competencia interna?

- Mirarnos a la cara y decirnos lo que pensamos, todo desde el respeto, por supuesto. A partir de ahí, cuando hablo con alguna futbolista me dice, “Antonio me has enseñado muchas cosas, pero una de las cosas que más me ha costado es la humildad”. Y por supuesto, esto no es una guardería, esto es un equipo de futbol. Para mí son futbolistas, no son niñas, esto es un equipo profesional y la que se acerca al profesionalismo, está dentro, la que se acerca al kínder, está fuera.

Números al momento

9 victorias

6 empates

3 derrotas

30 goles a favor

10 anotaciones en contra (mejor defensa)

30 puntos en fase regular (sexto lugar)

Antonio Contreras está agradecido con el recibimiento que le han dado en México. IMAGO7/M. Contreras

Se siente un rojiblanco más

Antonio Contreras ha cambiado la filosofía de trabajo en el Guadalajara, y en los pocos meses al frente de la dirección técnica del equipo ha sentido lo especial que es la institución, por lo cual se siente plenamente identificado y con la idea de seguir en el puesto en el futuro.

- ¿Cómo describiría estar dentro de un equipo como Chivas?

Cuando se habla de futbol, parece que solo vemos el rectángulo y el marcador. Pero desde que llegué aquí hablamos del resultado y también de lo personal. Y en lo personal, lo que hace a Chivas diferente, dentro de lo que yo conozco el futbol mexicano, es que es un club cercano, que defiende a su gente y un club que se deja el alma por sus colores. Y a mí desde el lado que me toca intento aportar mi granito de arena en la misma dirección.

- Cuando llegó a México, ¿cuál fue su primera impresión del futbol femenino?

- Al final era la incertidumbre de qué te ibas a encontrar, como cualquier persona que llega a un puesto de trabajo. Para mí, lo más bonito que me he encontrado al llegar a México, y no porque tenga que quedar bien con alguien, pero es el trato de su gente. Por encima del futbol, yo he recibido un trato de cercanía por parte de todos los mexicanos y mexicanas. El resto tampoco varía mucho, al final es un balón, dos porterías, el rectángulo, y sí, es verdad, si algo tengo que resaltar es el carácter competitivo de la mexicana.

- ¿Se ve muchos años más en Chivas?

- El otro día sacaron que había la posibilidad de irme, me pusieron en el Real Madrid y otro equipo importante de México. Pero a mí realmente no me ha llegado nada. Yo soy feliz donde estoy y tengo dos años firmados aquí con Chivas. Me quiero traer, ojalá, a mi familia, y si me traigo aquí a mi mujer y a mi niño seré completamente feliz. Pero estoy disfrutando aquí en Chivas, claro que me quiero quedar mucho tiempo aquí.