Chivas evitará adquirir jugadores con precios inflados

Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, mencionó que se han cansado de ser "patrocinadores" de la Liga MX.

No es un misterio que los jugadores siempre están con precios más elevados para el cuadro rojiblanco, pero esto llegó a su fin, ya que Chivas se cansó de ser "bienhechor" de los equipos del futbol mexicano y comprar a sobreprecios a los jugadores para reforzar su plantel.

Tras la presentación de los refuerzos rojiblancos para el Clausura 2023, Víctor Guzmán y Daniel Ríos, se le cuestionó a Fernando Hierro acerca de estos jugadores que vuelven a Chivas, después de haber tenido una oportunidad en el pasado.

El español, nuevo líder del proyecto de las Chivas, mencionó cuál es su manera de negociar para adquirir jugadores: "Yo he sido muy directo con los representantes; he sido muy directo con los clubes y hay cosas que no se pueden hacer".

Hierro agregó respecto al tema: "Hemos hablado con gente que entendíamos podía reforzarnos, pero si no lo quieren vender, una cosa es decir los nombres y otra la realidad... La realidad es que hemos tenido mucha suerte en el mercado de encontrar a estos dos jugadores por su implicación desde el primer día, por lo que significa Chivas para ellos, el hecho de que los jugadores entiendan esta filosofía es un gran paso al frente", refrendó.