Chivas está en crisis: Alberto Coyote

Los malos resultados tienen ocupado a Alberto Coyote en sacar a Chivas de la crisis en la cual están inmiscuidos, con la única fórmula que conoce, trabajo en cancha y no consideró el técnico interino, que esté en riesgo su imagen por la derrota que sumó el pasado sábado ante Lobos, más lo que se venga en el resto del torneo.

"Desde mi punto de vista no creo que esté en riesgo. Soy un tipo que trabaja mucho y creo que trabajo bien. Soy un tipo capacitado, entiendo que estamos en una crisis, pero la única forma de demostrar que podemos salir adelante es trabajar. Yo planeo para el próximo entrenamiento, pero no tengo muchos planes a futuro. Disfruto con mi familia, disfruto el día a día. La afición está triste y tiene todo el derecho de criticarnos. Yo sé lo que valgo, lo que tengo y trabajo a diario".

La presión que hay en este momento en el Guadalajara es mucha, pero eso no le incómoda en lo más mínimo a Coyote, porque tiene la mentalidad curtida de tantos años que jugó en el "Rebaño".

"No, de ninguna manera. Me conoces muy bien, estoy acostumbrado a la presión y a las críticas buenas y malas. No me siento expuesto, entiendo que haya dudas, pero lo importante es que tengo la oportunidad. Me gusta asumir los riesgos y voy para adelante siempre".

Sabe que la afición está triste, molesta en muchos aspectos, pero él no se guiará por comentarios externos, continuará trabajando y con su cuerpo técnico, elegir lo mejor para jugar en cada encuentro que tenga oportunidad de estar al frente.

"Entiendo la molestia de la afición. Yo soy un afortunado, tengo el cariño de la gente y soy abierto en ese aspecto, por eso las puertas están abiertas a la afición, yo sé lo que es Chivas. Quiero que la gente se vaya orgullosa de lo que refleja su equipo en la cancha y en este momento no estamos dándoles satisfacciones".

