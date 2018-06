Chivas es un equipo grande: Josecarlos Van Rankin

Cuando le dijeron que llegaría a Chivas, aceptó que no cabía de felicidad porque tiene mucha familia que le va al Guadalajara: tíos, sobrinos…; pero de inmediato aterrizó la euforia en que la responsabilidad de estar en el equipo rojiblanco, es grande por lo mediático que es.

"Chivas es un equipo súper grande, poco a poco iré conociendo más, entrar en detalles, pero me queda claro la importancia, la trascendencia, lo que significa para la afición así que me entregaré en todos los aspectos".

"Es una vitrina muy grande, me encantaría llegar a Selección, para eso debo hacer las cosas excelente acá".

Solamente tiene agradecimiento para sus compañeros por todo el apoyo que le han brindado, desde el más joven hasta el más veterano del equipo.

"Les doy las gracias porque me han apoyado para que me sienta en casa, me siento muy cómodo en el equipo por la sencillez que tienen todos, siempre dispuestos a ayudar a que las cosas salgan bien. Está muy unido el equipo".

El técnico, José Saturnino Cardozo, ha estado trabajando en sus últimos dos entrenamientos a puerta cerrada, el jueves y viernes, porque comenzará a ir metiendo su forma de jugar poco a poco. De hecho la pretemporada está combinada con entrenamiento físico y se alterna en la parte final de los trabajos de cada sesión, algo con balón.

SA