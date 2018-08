“Chivas es de puros guerreros”

_PART_COPA_MX_MOR_GUAD_ - Foto de accion del partido Morelia vs Guadalajara correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2018 de la Copa MX realizado desde la cancha del estadio MorelosAction photo of the match between Morelia vs Guadalajara corresponding to day 5 of the 2018 Copa Apertura tournament held from the Morelos stadium.EN LA FOTO: