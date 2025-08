Chivas, en crisis defensiva

Chivas atraviesa un momento complicado en el aspecto defensivo durante el arranque del segundo semestre del 2025.

La zaga rojiblanca ha mostrado debilidades notorias que se reflejan en los números: siete goles encajados en apenas cuatro partidos. Este dato no sólo preocupa por la cantidad, sino por la forma en que se han generado los goles en contra.

De los siete tantos permitidos, tres llegaron a través de jugadas a balón parado, dos por la vía del penalti y uno más producto de un autogol. Este panorama revela que existe una problemática recurrente en la defensa estática, donde la organización y la concentración son fundamentales. El hecho de que casi la mitad de los goles recibidos provenga de acciones a balón parado evidencia una desconexión en la marcación y posibles fallas en la estrategia.

Ante este panorama, Sergio Lugo, director técnico y exjugador de Chivas, analizó el porqué al Guadalajara le ha costado tanto mantener su arco intacto. Destacando que, probablemente, la debilidad provenga de no utilizar a los jugadores en sus posiciones naturales y que los carrileros están ocupándose más de atacar que de defender, provocando una desconcentración casi instantánea.

“La defensa a veces se desordena porque están queriendo ser más atacantes o extremos, sobre todo Bryan González y Alan Mozo. La primera función de un defensa, la palabra lo dice, es defender a su equipo y mantener la zona, que no le hagan gol por donde él se desempeña. No es cuestión de limitarlo, porque obvio puede ir al frente, pero no por sistema, el lateral carrilero tiene que ir por sorpresa”, dijo Lugo.

“El zaguero siempre tiene que jugar atrás de la línea de la pelota cuando no tiene posibilidades de ir al frente, y Chivas le permite a Mozo o al carrilero en turno ir muy adelante y siempre agarran mal parado al equipo porque los espacios son muy abiertos. Entonces, entre las faltas que se cometen y la desconcentración que esto provoca, el Guadalajara queda muy vulnerable a balón parado”, explicó el exfutbolista.

De acuerdo con el experto, Chivas deberá poner más atención a saber defenderse con más propiedad y eso lo podrían conseguir a través de observar los videos de las jugadas para realizar un análisis profundo y corregir los errores.

“La pelota parada debe de cuidarse más, defenderse con más propiedad. Yo creo que se tiene que utilizar el video, obviamente, para analizar lo que hicieron bien, pero también lo que dejaron de hacer. Los defensas no pueden avanzar sin asumir responsabilidades defensivas”, finalizó el estratega.