Chivas avanza a semifinales, pero Vucetich pide calma

Se le ganó la serie al América en los cuartos de final. Víctor Manuel Vucetich borró el dominio que tenían las Águilas siendo mejor en tres tiempos de los cuatro que jugaron, pero no se llenó de importancia y pidió cautela a la afición, que vayan paso a paso, porque no se ha ganado nada.

Y es que sabe que tras la demostración táctica ante América, futbolística, manejo de partido y demás, todos dirán que Chivas está ya con la etiqueta para ser campeón del Guard1anes 2020, pero él sabe que creerlo es lo peor que le puede pasar al equipo.

“Si nos dan como favoritos, nosotros no nos damos ese valor. Tenemos que hacer una valoración y no nos sentirnos más de lo que no somos. Hay que tener los pies bien en la tierra, ganamos un partido, pero tenemos el deseo de ganarle al siguiente rival”.

El principal argumento que dijo Vucetich pesó para ganar, fue que el equipo está unido, remando para un solo objetivo contra viento y marea, superando obstáculos como lesiones, sancionados por la dirigencia, entre otras cosas.

“Obtuvimos un triunfo gracias a la unión que ha mostrado el plantel. Estoy muy contento por lo que se ha venido dando. Gracias a la gente que nos apoya, porque hay otra que no tiene crítica constructiva. Vamos en ese intento de avanzar”.

Destacó la labor de Cristian Calderón, quien marcó los tres goles que Chivas le hizo al América y adelantó que será titular para las semifinales, ya que si bien es cierto que la titularidad se le dio por ausencias, respondió de tal manera que no se le puede negar siga jugando.

JL