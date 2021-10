A casi tres semanas de su salida del equipo, Víctor Manuel Vucetich reconoció su molestia con la afición del Guadalajara.

El llamado “Rey Midas” confesó que sintió coraje después de que la afición rojiblanca pidiera su salida en repetidas ocasiones, esto durante los partidos como local dentro de la cancha del Estadio Akron.

“Da coraje porque no valoran lo que se está haciendo, hay una falta de conocimiento del aficionado, algunos lo tienen y otros no y no puedes ponerte a luchar con ellos y tampoco les puedes hacer caso. Da coraje porque no hay un análisis ni argumentos, es coraje y manipulación para los intereses de dos o tres personas”, compartió Vucetich en entrevista con Miguel Arizpe.

Fue el 19 de septiembre cuando Vucetich fue cesado como entrenador del Club Deportivo Guadalajara, esto a pesar de que un día antes había conseguido el triunfo contra Pachuca en la Jornada nueve del Apertura 2021.

JL