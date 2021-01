Chivas: Vucetich exhibe a tres jugadores tras derrota ante Bravos

Tras perder 2-1 ante Juárez en casa, el técnico de Chivas, Víctor Manuel Vucetich, mencionó que no ve un ultimátum de la dirigencia para el cotejo de la próxima jornada cinco ante el campeón León, ya que los errores están bien detectados y exhibió a tres jugadores en esta segunda caída de manera consecutiva del Clausura 2021.

“No creo que sea crisis, es mal inicio y es el reflejo en el puntaje. No estamos haciendo las cosas bien desde el inicio del partido, eso nos cuesta"

-"Profesor, tras la segunda derrota en el campeonato, ¿Qué haría ante un ultimátum de la directiva, previo a enfrentar al León?"

-“Qué te voy a decir de eso”, respondió.

El pastor exhibió sin problema a Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y Miguel Ponce, ya que dijo jamás había hecho tres cambios al medio tiempo, pero ahora fue por falta de actitud tras irse 2-0 en los primeros 45 minutos.

“El mal inicio fue por falta de actitud y concentración de esa convicción por entrar desde el inicio a dar el máximo. Por eso hice tres cambios, lo que no había hecho antes. Buscaremos mecanismos para salir de esto. Estamos apenados porque no hemos dado resultado”.

Precisó el estratega que no considera sea crisis lo que vive el equipo, los dos puntos de 12 posibles son debido a las circunstancias del cotejo y consideró que es solamente una falta de coordinación, entre otras cosas.

“No creo que sea crisis, es mal inicio y es el reflejo en el puntaje. No estamos haciendo las cosas bien desde el inicio del partido, eso nos cuesta. No hemos podido capitalizar oportunidades, hemos tenido que remar contra la corriente. Fallamos al principio, reaccionamos y no bastó”.

Vucetich dijo que el arbitraje en cotejos anteriores ha permitido al rival en turno hacer más tiempo del debido, lo cual le ha perjudicado a los suyos.

JM