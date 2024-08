Habían pasado años sin que en el Deportivo Guadalajara pudieran encontrar al guardián que defendiera el arco sin titubeo alguno. Varios fueron los porteros que habían intentado ganarse un lugar y el respeto de la afición rojiblanca sin fortuna aparente. Hasta que en el mapa apareció Raúl “Tala” Rangel, quien emergió desde las Fuerzas Básicas de la institución con un talento singular, mismo que actualmente le permite posicionarse entre los mejores arqueros de la Liga MX.

Rangel debutó en el Apertura 2023 bajo el mando del profe Pauno. Sin embargo, el pasado sábado, tras atajarle un penal a André-Pierre Gignac, surgió la duda de qué hubiera pasado si su estreno hubiese llegado antes de la trágica final del Clausura 2023 que se perdió contra Tigres. La respuesta nunca se sabrá, pero lo que sí se conoce es que el “Tala”, más allá de sentir algún reproche hacia el estratega serbio, mantiene un aprecio por ser quien le brindó la primera oportunidad de mostrarse en el máximo circuito.

“Haberle atajado un penal a Gignac y que el profe Pauno estuviera viéndome desde la banca rival, no lo tomé como revancha. Al final de cuentas, es futbol. A él le tengo cierto aprecio por el hecho de que fue quien me debutó, el que me dio esa primera confianza, entonces no lo veo como una revancha, más bien lo veo como mérito de todo el equipo porque son quienes me siguen brindando la confianza y el profe Fernando Gago la continuidad”, señaló Rangel, en charla con esta casa editorial.

“En ese momento no dimensioné la magnitud de haber parado ese penal, simplemente dejé que todo fluyera. Hasta que terminó el partido me cayó el 20 y sí dije ‘ah, qué bien se siente’, aunque hubiera estado mejor no haber recibido el gol”, expresó el guardameta.

Frente al éxito que está acumulando, el nacido en Zapotlán el Grande no se conforma con sólo buenas actuaciones, reconociendo que no esperaba afianzarse tan pronto con el primer equipo, pero eso no le impiden tener una visión ambiciosa en el futuro. Entre sus planes está convertirse en un referente del Guadalajara, otorgarle títulos al club y poder consolidarse hasta alcanzar un lugar en la Selección Nacional que dirigirá Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

“El trabajo y la continuidad pone y quita a cada quien. A Chivas le ha costado en cuanto al tema de arqueros, la afición no ha hecho click y yo, de hecho, no me considero todavía aún en esa consolidación, pero no pienso relajarme y quiero llegar a ser un referente de Chivas, darle uno, dos o los campeonatos que se puedan y así regresarle la grandeza a este club”, señaló.

“También mi objetivo es jugar un Mundial y eso tiene que ver con el entrenador, y el “Vasco” la verdad que es un muy experimentado entrenador. Ha tenido muchos grandes arqueros, entonces yo creo que el hecho de estar en ese aparador me obliga a querer más, a seguir trabajando y a no bajar las manos”, comentó Rangel, quien tendrá oportunidad de mostrarse más de cerca frente al cuerpo técnico de la Selección, pues ha sido considerado para concentrar con el Tricolor de Aguirre de cara a la Fecha FIFA en la que México jugará ante Nueva Zelanda y Canadá.

Las cifras

34 encuentros disputados como el portero del primer equipo del Guadalajara son los que acumula el “Tala” Rangel.

13 de los partidos en los que Rangel ha jugado ha terminado con la valla invicta; en su carrera en el primer equipo ha aceptado 36 goles.

Oswaldo Sánchez es una inspiración para “Tala” Rangel, pero el joven arquero quiere superar el legado del excapitán rojiblanco. AP/Archivo

En búsqueda de su propio legado

En un equipo como el Guadalajara, que a lo largo de sus 118 años de historia ha contado con grandes referentes bajo lo tres palos, no sólo del club, sino del futbol mexicano, las comparaciones del actual arquero rojiblanco con guardametas que antes hayan defendido la cabaña del Rebaño pueden resultar en una presión añadida.

Sin embargo, Rangel opinó sobre las comparaciones que la propia afición, expertos en el medio y en general en el futbol mexicano han hecho respecto a su estilo de juego, el cual señalan es parecido al de Oswaldo Sánchez, quien fuera capitán y campeón con el Rebaño, y quizá el último gran ídolo de la portería del Guadalajara.

Por ello, el “Tala” no se achica ante las comparaciones, sino todo lo contrario, ya que aseguró que estos señalamientos le dan una motivación extra para ir forjando su propia historia como el siguiente gran guardameta del Guadalajara.

“Me siento totalmente motivado y agradecido porque él (Oswaldo) es uno de mis grandes ídolos aquí de México y del club. El hecho de que me empiecen a comparar con él es porque estoy haciendo algo bien. Obviamente, si se puede y con todo el respeto que le tengo, de cierta manera quiero ser mejor, lograr más cosas, y no conformarme con que simplemente me comparen con Oswaldo. También yo quiero hacer mi propia carrera, escribir mi propia historia y que allá afuera no digan que ‘se parece a Oswaldo’, que digan que se trata del primer Raúl Rangel”, concluyó el arquero del Rebaño.