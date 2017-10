Chivas TV falla en partido contra Atlante

A minutos de que iniciara el partido de Chivas vs Atlante de cuartos de final de la Copa MX, ChivasTV presentó fallas, otra vez, en su página de Internet.

Alrededor de las 19:00 horas, la cuenta de @chivastvmx anunció a todos sus usuarios que la página web presentaba algunos problemas técnicos, y pidió que usaran la aplicación mientras los solucionaban.

En estos momentos nuestra página web presenta problemas técnicos. Usa la APP mientras los solucionamos. Descárgala �� https://t.co/ilZ9YMDvCo — ChivasTV (@chivastvmx) 1 de noviembre de 2017

Como era de esperarse, los internautas no tardaron en quejarse e incluso mencionaron que la “app” tampoco funcionaba, aunque no todos sufrieron de este percance. Algunos pedían el rembolso de su dinero y otros más, no tardaron en lanzar insultos.

Veinte minutos después, la cuenta anunció que el problema estaba resuelto y ya se podía ver el partido en la página sin problemas, pero muchos seguían publicando imágenes de cómo no podían acceder para poder ver el partido.

Gracias por tu paciencia. Estamos de vuelta en ChivasTV y podrás disfrutar el Chivas vs. Atlante con normalidad en nuestra web. — ChivasTV (@chivastvmx) 1 de noviembre de 2017

Las Chivas buscan defender su título en la Copa MX ante el mal paso que han llevado en la Liga MX.

