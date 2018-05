Chivas Sub 17 se queda en cuartos de final

El Rebaño sub 17 no corrió con la misma suerte que sus compañeros de la categoría sub 20 y en un reñido encuentro no pudo concretar su pase a las semifinales del Clausura 2018. Aunque ganaron por la mínima diferencia, los jóvenes rojiblancos se quedaron a un gol de avanzar a la antesala de la final al caer con el Pachuca por marcador global de 2-1, en la vuelta de los cuartos de final celebrada en Verde Valle.

Apenas al minuto 17, Alejandro Jara puso en ventaja a los locales. Tras una jugada dentro del área en la que César Huerta intentó vencer al arquero con una potente definición, apareció el mediocampista del Rebaño para empujar el rebote y regresar la esperanza al equipo tapatío.

De poco sirvió, ya que la defensa del equipo hidalguense evitó a toda costa el gol que los dejara fuera de la competencia.

Fue al minuto 94 cuando el arquero Julio Galindo se convirtió en la figura del partido al evitar el empate global con una formidable atajada. Alejandro Rivero, volante por derecha del conjunto rojiblanco, eludió a un defensa para luego sacar un fogonazo con pierna derecha que llevaba dirección de gol, aunque el cancerbero de los Tuzos voló hacia su costado izquierdo para mandar a su equipo a las semifinales.

SA