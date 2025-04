Después de dejar escapar la victoria ante Mazatlán, el director técnico de Chivas, Gerardo Espinoza aseguró que ellos mismos entorpecieron el encuentro y se metieron en problemas que les impidieron llevar la victoria a casa.

“Tuvimos oportunidad más bien de quitar el juego desde antes, fallamos oportunidades arriba, teníamos dentro de todo un buen manejo de balón y después solos empezamos a entorpecer la situación y solo nos metimos en ese problema”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que no busca culpables en otro lado de lo sucedido esta noche, pues consideró que es responsabilidad del propio equipo que no se estén dando los resultados.

“Más bien lo enfoco hacia nosotros, somos nosotros los causantes de este tipo de situaciones. Nos ocurren las jornadas pasadas igual, cuando estábamos 2-1 ya con Monterrey y luego vieron una expulsión muy inocente, hoy otra vez. Entonces nuestra situación más que echar a culpas hacia otro lado tenemos que vernos nosotros”, agregó.

Al final, descartó alguna queja por el tema arbitral, por lo que se dijo confiando de su honestidad y de que hicieron bien su trabajo.

“Mira, no he tenido oportunidad de ver repeticiones, entonces no puedo opinar del arbitraje, entonces no sé cómo estuvieron las situaciones. Yo siempre confío en que hacen bien su trabajo y que lo intentan hacer de la manera más honesta posible”, concluyó.