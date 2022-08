Chivas está lejos del lugar en donde quiere estar, pues luego de seis jornadas en el Torneo Apertura 2022, el Rebaño aún no contabiliza algún triunfo y es debido a esto que ha comenzado a rezagarse en la clasificación general.

Sabedor de esto el estratega Ricardo Cadena reconoció que han quedado a deber con los resultados que han conseguido en la Liga MX, y es por esto que entienden la presión que se ha generado en el entorno rojiblanco.

“Desde luego estamos muy lejos de lo que hemos esperado, planificado. Es una realidad, no hemos mostrado resultados, quedamos a deber porque no hemos convertido los goles importantes y en este arranque en casa no hemos podido. Estamos muy lejos de la expectativa y trabajamos todos los días para revertirlo”.

“Creo que la presión en todo momento existe cuando no tienes buen arranque en triunfos. La realidad es que hemos quedado cortos y la presión está en todos los partidos, sean amistosos o internacionales, siempre le vamos a dar el valor con la intención de buscar ganar y representar de la manera más digna a nuestra institución”, comentó el estratega.

Chivas jugará este miércoles en contra del Galaxy de Los Ángeles como parte de la Leagues Cup (19:30 horas, tiempo del centro del país), pero una vez que culmine ese encuentro el Rebaño volverá a territorio nacional para chocar contra Mazatlán en la que será la séptima fecha del torneo local.

JL