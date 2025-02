El periodista deportivo, David Medrano, reveló a través de su canal oficial de YouTube que la Comisión de Arbitraje mantiene que no hubo alteración en los audios del VAR relacionados con el gol de Alan Pulido a los Diablos Rojos de Toluca, en la pasada Jornada 7 del Torneo de Clausura 2025. Aunque, sí reconocieron error por parte de los árbitros.

Comisión de Árbitros admite su error

Hoy, la Comisión de Árbitros reconoció el error en el momento de trazar las líneas, y confirmó que hubo un error inicial de dos árbitros. Sin embargo, aseguraron que, una vez corregido el error, la jugada se sancionó correctamente.

“Producto de ese error, ya hay dos castigados. (Vicente) Reynoso y (Joaquín) Vizcarra, que fueron VAR y AVAR, no tienen nada en la próxima jornada, lo cual es evidente que están sancionados por ese tema“, explicó David Medrano.

 

Medrano añadió que también se ha invitado a la directiva de Chivas a asistir la próxima semana a Toluca, a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), para explicar los protocolos del VAR y, probablemente, mostrarles los audios.

Sin embargo, aún queda una duda importante: la Comisión no ha explicado por qué, en el video mostrado, no se escucha la voz del árbitro ni la interacción entre él y los jugadores. Esto siempre se había escuchado en informes anteriores, y es algo que aún no se ha explicado.

Antes de terminar, Medrano añadió que el exfutbolista español, Manolo Herrero, dará entrevistas a los medios para aclarar la postura de la Comisión Arbitral sobre la insatisfacción de Chivas.

