Este sábado previo al encuentro entre Chivas y Pumas, la directiva del Guadalajara realizó un altar de muertos para los seguidores Rojiblancos y ex futbolistas históricos del “Rebaño Sagrado” como parte de las festividades del día de muertos.

En el acceso principal del Estadio AKRON fue donde se estableció el altar de muertos, mismo que contaba tres pantallas en la parte superior en la que se mostraban las imágenes de los aficionados del Guadalajara que ya fallecieron.

Los familiares de los aficionados Rojiblancos hicieron llegar las fotografías para que sus seres queridos sean recordados junto a los ídolos históricos de la institución Rojiblanca.

De igual manera, la gente de Chivas colocó las fotografías de los futbolistas históricos que hicieron grande al Guadalajara como: José “Jamaicón” Villegas, Guillermo “Tigre” Sepúlveda, Jaime “Tubo” Gómez, Sabás Ponce y Salvador Reyes.



Además de las fotografías de los futbolistas, colocaron un escudo antiguo del Guadalajara y de una fotografía de los futbolistas del “campeonísimo”, acompañados con veladoras, flores de cempasúchil y calaveras de azúcar.

Miles de aficionados se acercaron a ver el altar, algo que nunca había sucedido en las inmediaciones del Estadio AKRON, sin embargo, algunos seguidores como la señora Carmen Torres consideró que el gran ausente en el altar fue el quien en vida fue el propietario de Chivas, Jorge Vergara.

“Me parece increíble esta dinámica muy bonita, la verdad, aunque siento que el gran ausente es Don Jorge, sé que mucha gente no lo quiso mucho, pero el hizo mucho por nuestro equipo y siempre estará en nuestros corazones, pese a que no esté me parece una gran idea, muy bonita para un día tan importante como el día de muertos”.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV