Chivas: “Pollo” Briseño y Beltrán dialogan con aficionados rijosos

Lo que pudo ser una sana convivencia entre afición y equipo terminó en desastre para Chivas, pues un grupo de aficionados rojiblancos realizaron destrozos en el hotel de concentración donde se encuentra el Rebaño para el juego de este sábado contra el Cruz Azul, en la Ciudad de México.

Según lo explicó el club tapatío, los jugadores que viajaron para el partido ante “La Máquina” bajaron al lobby del hotel de concentración para atender a la afición que “clamaba por ser escuchada”, sin embargo, la conducta de los presentes puso en peligro su integridad.

Uno de los futbolistas que entabló comunicación con los presentes en el hotel fue el defensa Antonio “Pollo” Briseño, quien reconoció ante los aficionados que tiene miedo de salir a la calle ante los malos resultados que ha conseguido Chivas en el torneo.

“Para nosotros es peor (la impotencia). Muchos de ustedes se meten con nuestras familias. A nosotros nos da miedo hasta salir a la calle, ya no salimos, no hacemos nada. Yo sé que por este escudo ustedes matan, y yo también me voy a matar en la cancha, es lo que puedo hacer, con mis limitaciones yo me muero en los entrenamientos, y te puedo decir que todos mis compañeros hacen lo mismo”, comentó el zaguero.

Otro de los jugadores que salió para dialogar con los aficionados del Rebaño fue el mediocampista Fernando Beltrán, quien se dijo abierto al diálogo pero reprobó la manera en que se manifestaron los integrantes de la barra del Guadalajara.

“Lo que quieran venir a decirnos, díganlo de frente y les damos la cara, sacamos los huevos y lo que quieran, pero así no”, comentó el “Nene”.

Ante la crisis de resultados deportivos la afición se ha manifestado de diferentes formas en contra del Rebaño, pues así como pararon el juego contra Rayados utilizando el grito discriminatorio en el estadio Akron, ahora los barristas del Guadalajara realizaron destrozos en el hotel de concentración de las Chivas de cara a que este sábado se midan con Cruz Azul a las 21:00 horas