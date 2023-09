Quedan pocas horas para que se dispute el partido más emocionante del fútbol mexicano, el Clásico de Clásicos entre las águilas del América y el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el cual será este sábado 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca en donde se espera un lleno total.

Luego de la pausa de la Liga MX por la fecha FIFA, los de coapa quieren reanudar el torneo con el pie derecho y buscan escalar posiciones en la tabla general, en la cual actualmente son el sexto lugar con 11 puntos.

Por su parte el Guadalajara se encuentra en la cuarta posición con 13 unidades y busca de volver a la senda del triunfo luego de sus dos últimos tropiezos en el torneo.

La emoción por este enfrentamiento ha estado creciendo desde el Día de Medios organizado por la Liga MX en el Estadio Azteca, sin embargo, uno de los temas destacados durante el evento fue la declaración de Roberto Alvarado, quien expresó su descontento por la realización de actividades con la prensa, ya que le quitan tiempo que podría pasar con su familia.

"Personalmente no me gusta que sea este Día de Medios [porque] te hacen venir dos días antes", sentenció el atacante rojiblanco.

El seleccionado mexicano culpó a la Liga MX de perderse el cumpleaños de su esposa a quien no ha visto en dos semanas debido al día de medios.

"Me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por estar acá. No la he visto en dos semanas ni a mi hija", finalizó.

TE PUEDE INTERESAR: Esto es lo que tendrá que pagar Chivas si quiere de regreso al "Chino" Huerta

MF