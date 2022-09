Borrón y cuenta nueva, pues a pesar de que no les gustó perder el Clásico Nacional amistoso contra el América, en Chivas ya le dieron vuelta a la página y piensan en lo que viene dentro del torneo de Liga.

Cuando menos así lo ha hecho saber Ricardo Cadena, ya que el entrenador de las Chivas aseguró que su mente y la del equipo está puesta en vencer a Cruz Azul el próximo fin de semana para disputar en casa la fase de Reclasificación.

“Sabemos cuáles compromisos son los más importantes y a mí la Liga es la que me ocupa, y por supuesto en este caso no me gusta ligar dos derrotas en Liga de manera consecutiva. Buscaremos cerrar bien el torneo y obviamente el objetivo es ganar el partido”, comentó el estratega.

De momento, entre juegos oficiales y amistosos, Chivas ya ha sumado cuatro derrotas consecutivas: dos contra América, una contra Tigres y otra más contra el Cincinnati FC.

JL