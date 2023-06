El Torneo Apertura 2023 está a unas semanas de iniciar, y los equipos de la Liga MX mueven sus fichas para contratar refuerzos. Uno de los rumores más fuertes involucra al volante Luis Chávez y un posible traspaso a Chivas.

Sin embargo, el presidente de los Tuzos de Pachuca, Armando Martínez, declaró durante la presentación de Broxel como nuevo aliado estratégico del club que: "Por Luis, no he tenido ninguna oferta todavía. Se ha hablado mucho de Chivas, con quienes tenemos una magnífica relación y comunicación, pero yo no tengo alguna noticia de que estén interesados en Luis Chávez".

También, el titular de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, hizo énfasis en el deseo que tiene el futbolista de jugar en Europa y señaló que existen tres posibles destinos para Chávez.

"Acabo de estar en contacto con el Feyenoord, tenemos convenio con el Ajax y tengo una llamada pendiente con el Celta de Vigo", reveló.

