El estratega español Óscar García no ha recibido ninguna notificación por parte de la directiva rojiblanca sobre una posible salida del club de la Liga MX. El aún técnico de Chivas fue dado de alta este sábado, luego del problema de salud que sufrió días atrás en San Luis, por lo que actualmente se encuentra trabajando en las instalaciones en Verde Valle.

Fuentes cercanas a EL INFORMADOR han confirmado que el entrenador español no ha recibido notificación alguna sobre una posible salida del equipo. Sin embargo, dentro de la directiva del Guadalajara, hay un sector que no está satisfecho con su desempeño y no vería con malos ojos su salida.

El proyecto de García está en duda. Mientras algunos directivos consideran que su destitución podría desestabilizar al equipo antes de los próximos compromisos, otros abogan por finalizar su proceso lo antes posible debido a los resultados obtenidos.

García Junyent recibió el alta médica este sábado 1 de marzo, luego de haber sufrido la picadura de un insecto tropical, lo que le provocó fiebre y le impidió estar en el banquillo en el duelo contra el Atlético de San Luis.

Actualmente, el técnico español sigue trabajando en las instalaciones del Club Chivas Verde Valle, por lo que no dirigirá el partido ante Pumas. En su ausencia, su cuerpo técnico será el encargado de liderar al equipo en Ciudad Universitaria.

