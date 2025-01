Chivas: Óscar García es autocrítico con los errores defensivos

En un segundo tiempo para el olvido, las Chivas dejaron escapar su segunda victoria en el torneo Clausura 2025 al ser víctimas de sus propios errores. A pesar de haber iniciado la parte complementaria con gol de Gilberto Sepúlveda, la falta de hombres con experiencia en la zona baja terminó por condenar al equipo rojiblanco a sucumbir frente a Necaxa.

Óscar García, director técnico del Rebaño, reconoció que, si bien el partido contra los hidrocálidos no lo tenían completamente controlado, sí estaba igualado, sin embargo, a sus dirigidos les costó la parte defensiva, producto de los cambios forzados que tuvo que realizar por ausencias que se derivaron por lesión o llamados a la Selección Mexicana.

“En la segunda parte hemos defendido muy mal el área y hemos cometido errores que nos han costado los tres goles. Si no teníamos el partido el partido controlado, al menos era un partido muy igualado, hasta ese momento”.

“Tuve que jugar con defensas centrales en la posición de José Castillo, tuve que cambiar a Diego Ochoa porque había visto una tarjeta y, al ser su debut, por la euforia podía cometer algún error. Después ha salido Miguel Gómez porque hemos tenido la mala suerte que se lesionó, eso nos ha trastocado mucho los planes. Lógicamente un jugador como Castillo se nota siempre que no se tiene. Nos hubiera ayudado porque uno de los problemas que hemos tenido ha sido nuestras bandas”, expresó el español.

Aunque algunas zonas quedaron exhibidas ante la inexperiencia de los futbolistas más jóvenes, Óscar García dio su respaldo total a estos jugadores, señalando que, será normal si llegan a equivocarse, pero que lo importante será aprender de los errores.

“Son enseñanzas, sobre todo para los jugadores jóvenes, estamos encantados de tenerlos. Sabemos que en su aprendizaje tiene que haber errores y jugadas que les sirvan para el próximo partido. Vamos a intentar ayudar en ese sentido, analizando y enseñando qué se podía haber hecho mejor. Esto forma parte del aprendizaje de ellos, no volver a cometer esos errores, quizás otros sí, pero esos no, porque significaría que no hemos aprendido nada”, concluyó el estratega.