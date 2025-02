El director técnico de Chivas, Óscar García, afirmó que no puede elegir un solo torneo, por lo que optará por competir tanto en la Liga MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf. Esto, debido a que jugar para el Guadalajara implica la exigencia de pelear por ambas competencias, sin poder centrarse exclusivamente en una de ellas.

“No puedo escoger, yo escogería los dos, no puedo escoger no puedo centrarme en uno tenemos un escudo en el pecho que no nos permite escoger que competición es más importante, y cada partido sea de eliminatoria o campeonato lo afrontamos con la idea de ganar”señaló.

De igual manera, se dijo contento del nivel mostrado por elementos que no habían registrado actividad como Fernando Beltrán e Isaac Brizuela, además de destacar lo realizado por Javier Hernández, quien terminó con su sequía goleadora y lo calificó como un jugador muy especial.

“Todos sabemos que Chícharo es un jugador especial por todo el recorrido que lleva en su carrera. En ese sentido yo trato a todos por igual y ellos sienten un respeto que yo tengo por ellos. Si no estuvieran centrados o entrenando bien no tendrían la oportunidad de trabajar. La ha tenido, nos han ayudado, han marcado goles, Fernando ha sido escogido el mejor jugador. No me gustaría centrarme en estos tres jugadores, ha habido muchos, por ejemplo Isaac Brizuela que no venía jugando y para mi ha hecho un partido muy, muy bueno”.

“No me gusta individualizar, pero sí que es verdad que tal y como están entrenando todos se merecen jugar, se los he dicho a los jugadores que ojalá la competición me dejara jugar con los 21 , pero saben que no es así, somos un equipo que tenemos partido cada dos días, y lo que tienen que hacer es cuando les damos la oportunidad de jugar hacer lo que hicieron hoy”, agregó.

Al final reconoció la importancia que tendrá el enfrentarse al América en las siguiente fase de la Concacaf por segunda ocasión consecutiva: “Todavía queda mucho, vamos a ver cómo llegan los dos equipos, sé lo importante que es el duelo ante este club, queda mucho y no quiero faltar al respeto a ningún otro club”, sentenció.

