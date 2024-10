¿Se esfuma la ilusión entre los fans de Chivas de que regrese Matías Almeyda? La semana pasada el técnico argentino Fernando Gago, de 38 años, hizo pública su salida del club tapatío para regresar a su país, lo cual provocó que la dirección del equipo comenzara a sondear las opciones disponibles para que sean el nuevo timonel del Rebaño.

Aunque por el momento Arturo Ortega ha quedado como director técnico interino, nombres como Gerardo Espinoza, Robert Dante Siboldi o Juan Reinoso comenzaron a saltar en los medios de comunicación para ocupar el lugar de Gago de manera oficial.

No obstante, hace unos días también surgió el rumor de que Matías “El Pelado” Almeyda , de 50 años, estaría en el radar de Amaury Vergara, lo cual generó mucha felicidad entre los hinchas de Chivas, pues, recordemos que el argentino fue el encargado de llevar a Chivas a sus últimos títulos oficiales tanto en Liga MX como en la entonces Copa MX, SuperCopa y Concachampions, hasta su salida en 2018.

¿Pero cuál es la verdad detrás de su “posible” regreso a Chivas?

Matías Almeyda, durante el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018 entre Chivas y Seattle Sounders celebrado en el estadio Akron. Imago7/ARCHIVO

¿Matías Almeyda es o no candidato para Chivas?

Como es sabido, Almeyda se encuentra bajo contrato con el AEK de Grecia, y aunque siempre ha demostrado su amor por Chivas y hasta ha asegurado que le gustaría volver al equipo incluso como dueño, todo parece indicar que la posibilidad de que regrese como director técnico. O por lo menos no durante este 2024.

El periodista David Medrano compartió en un video que Amaury Vergara ha descartado tajantemente traer a Matías Almeyda a Chivas por el momento debido a que el argentino se encuentra bajo contrato con el equipo griego, lo cual supone un gran compromiso de su parte, y que, además, no le gustaría que Chivas hiciera con el AEK lo que Boca Juniors le hizo al equipo tapatío.

De la misma manera, Medrano descartó que si Almeyda no está siendo candidato para dirigir a Chivas no es porque la directiva no reconozca su capacidad, sino por lo ya antes referido por su compromiso en el futbol europeo.

