Chivas: Marcelo Michel se disculpa con la afición tras la derrota

Luego del mal partido que ofreció el Guadalajara, sobre todo en el primer tiempo en donde regaló un par de goles, el director técnico Marcelo Michel expresó en conferencia de prensa que se va apenado con la afición, esto debido a que no es el equipo que le prometió a la gente que apoya los colores del Rebaño Sagrado.

"Estoy apenado con la afición, sobre todo por el primer tiempo que brindamos, está muy alejado de lo que esperamos y de lo que se venía haciendo en el partido anterior y en la pretemporada, hoy fuimos presas de nuestros errores, pero lo que no puede pasar en el Guadalajara, es que si nos equivocamos es que entremos con dudas, tenemos que ser un equipo con confianza y que revierta la situación", apuntó.

Sin embargo, el timonel reconoció que se mejoró en el segundo tiempo, aunque no es suficiente para lograr los buenos resultados que tanto necesitan.

"Lo único positivo de hoy es que a pesar del mal primer tiempo que dimos, el equipo fue capaz de mejorar en el segundo tiempo sin ser brillante y eso indica que el equipo no dejó de luchar, pero eso no es suficiente, no vamos a poner excusas, no dimos un buen partido hoy", dijo.

Sobre el debut de Roberto Alvarado, quien superó el COVID-19 y que tuvo sus primeros minutos en Pachuca ante los Tuzos, el técnico Marcelo Michel aceptó que tuvo un buen partido, aunque insuficiente como para que con 45 minutos demostrara todo su potencial.

"Entró e hizo un buen partido, entró a hacer lo que le pedimos, a tener la pelota y jugar con Alexis, Beltrán o Zaldívar, se está acoplando al sistema de juego, ya conocía a varios de sus compañeros y seguro tendrá mejores actuaciones que la de hoy", finalizó diciendo Marcelo Michel Leaño.

JL