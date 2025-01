Cuando parecía lejana la posibilidad de contar con refuerzos para Chivas de cara al Torneo Clausura 2025, a solo días del inicio de un nuevo certamen en la Liga MX, Guadalajara tendría en Luis Romo y Alan Pulido a sus nuevos refuerzos para apuntalar el mediocampo y el ataque del Rebaño Sagrado.

Fuentes cercanas a EL INFORMADOR han confirmado que existe un acuerdo de palabra entre Chivas y Cruz Azul ante la oferta que realizó el conjunto cementero. Luis Romo estaría incluido junto a una suma de dinero para adquirir a Jesús Orozco Chiquete.

El conjunto Cementero aprovechó el interés que Chivas presentó por Luis Romo desde la primera oferta que hicieron por Chiquete Orozco, motivo por el que lo incluyeron en la negociación y así conseguir al futbolista sin la necesidad de desprenderse de los 11 millones de dólares

Luis Romo no estaba convencido de llegar al Guadalajara ya que no quería salir de Cruz Azul, sin embargo, fuentes revelaron que la directiva colocó al futbolista en la negociación, debido a que ya no era del agrado de Martín Anselmi.

En el tema de Alan Pulido, todo marcha diferente, pues el delantero está interesado en regresar a Chivas y se adecuó a la oferta que realizó el Guadalajara por sus servicios. Sólo será cuestión de días para que se cierre el acuerdo entre ambos y viva su segunda etapa con el Guadalajara.

