El flamante refuerzo de Chivas, Luis Romo, habló de la importancia que tiene a nivel personal y familiar su llegada al Guadalajara, luego de asegurar que es un sueño el poder vestir la camiseta rojiblanca. El jugador reveló que previo a convertirse en profesional, realizó múltiples pruebas para quedarse en las filas del Rebaño Sagrado y jamás logró quedarse con un sitio en el club.

También expresó que el hecho de que su hermano haya jugado para Chivas en fuerzas básicas fue uno de los motivos por el que, tanto él como su familia, tienen un gran cariño por el equipo.

“De chico el primer equipo que le fuimos en la casa fue Cruz Azul y después cuando yo tenía siete años mi hermano se viene aquí a Chivas, en una copa Chivas se queda y de ahí pues todo cambió. Fueron siete años que él estuvo acá donde toda la familia se hizo de Chivas y siempre nos fue transformando, nos tocó la época del campeonato del 2006 donde Chivas era prácticamente la Selección Mexicana, entonces se le agarró un gran cariño, siempre que yo hice pruebas bastante acá nunca quedé".

“Era como el objetivo principal y hoy pues estuve en diferentes equipos y mi hermano siempre ha sido chiva y qué más motivación para mí representar a ese sueño y vivirlo”, aseguró el futbolista en entrevista para Chivas TV.

De igual manera, explicó que nunca puso una sola objeción para venir al Guadalajara, pues accedió ante el interés que mostró Chivas por sus servicios, a tal grado que en menos de cuatro días se concretó su fichaje con el conjunto rojiblanco.

“Me marcó una persona del club y me dice que si es opción venir a Chivas y pues lo tomo. Ya en otras ocasiones he hablado, pero nunca he tenido algo formal. Entonces lo tomo como un acercamiento y le digo, pues sí hay interés y realmente es de verdad, hablemos con Cruz Azul y si se dan las cosas con todo el gusto".

“Se manejó mucho que yo decía que no, pero siempre fue como que si hay disposición de los clubes para que yo vaya, yo voy. Entonces así se fueron dando los acercamientos y la verdad que el fichaje se dio muy rápido porque yo nunca, no puse ni una traba. Creo que en cuatro días ya estaba firmado acá en Guadalajara”, concluyó.

