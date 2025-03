Chivas vive un momento complicado debido a la prolongada sequía de títulos del club, pues no se gana un campeonato de liga desde 2017, año en el que el Guadalajara brilló bajo la gestión de Matías Almeyda.

A ocho años de aquella época dorada del equipo rojiblanco, uno de los referentes de las Chivas del “Pastor” Almeyda, José Juan Vázquez, dijo en entrevista para EL INFORMADOR que los jugadores deben asumir la responsabilidad por el mal momento que vive el equipo, pues considera que se trata de un plantel con potencial para hacer grandes cosas, pero no ha sido capaz de cristalizarlo.

“Se pueden decir muchísimas cosas de lo que pasa en un equipo. Una de las cosas importantes que tiene un club es que el jugador es clave, para él cuenta con quién se rodea, qué hace en el día a día. Después ya viene el trabajo de la mano con el cuerpo técnico, su estilo de juego, qué es lo que quiere. Cuando estamos todos en la misma página, todos queremos trascender, ahí es cuando de verdad se puede. Ya si unos van para un lado, otros para otro, no se da; eso pasa muchas veces. No hay que echarle la culpa ni a la afición ni al directivo, creo que los mismos jugadores son los que todos los días se dan cuenta realmente de qué es lo que pasa, entonces no queda más que cerrar filas”, señaló.

De igual manera, el “Gallito” puntualizó que la llegada de Gerardo Espinoza al banquillo le hará bien al Rebaño, debido a que ve un cambio en el equipo, además de que considera que hay un plantel con potencial para obtener el campeonato.

“Espinoza me gustó, yo creo que se le vio un cambio al equipo, es un poquito más agresivo, más dinámico y la verdad que eso me gusta. Eso es lo que me gusta de Chivas, porque es el Chivas que fue el último campeón, eso nos caracterizaba, éramos un equipo que iba adelante, que metía empeño y corría”, añadió.

Vázquez agregó que ese último equipo campeón del Guadalajara debe ser un referente para el actual plantel.

“Tuve la oportunidad de quedar campeón y hay muy buenos compañeros, me tocaron muy buenos compañeros. Ahora veo a los jóvenes que van saliendo y tienen mucho talento. Creo que ese equipo, sabiéndolo llevar el cuerpo técnico, puede llegar a liguilla, y sacando su mejor potencial creo que está para grandes cosas”, agregó.

Por otro lado, consideró que su salida del Guadalajara fue injusta, ya que en su momento no hubo claridad hacia su persona por parte de la directiva que encabezaba Ricardo Peláez.

“Fue muy injusta. Ni por un momento yo me imaginé que iba a salir; hasta me sorprendió porque primero me dijeron los directivos que conmigo no había ningún problema, yo me quedé tranquilo. Después me salen al siguiente día que siempre sí me tenía que ir, y bueno, ni hablar”, concluyó.