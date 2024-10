Chivas: Gago se va por la puerta de atrás

El Deportivo Guadalajara al fin se manifestó, y sólo lo hizo para anunciar, y no agradecer, la salida de Fernando Gago como director técnico del plantel.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy (ayer) Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones como director técnico”.

A manera de justificación por la tardía reacción ante lo inevitable, se agregó: “En las últimas horas, Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina”.

Se informó que buscarán un técnico que sí esté comprometido con el equipo. “En el corto plazo se anunciará a nuestro nuevo entrenador, quien asumirá el cargo con el liderazgo y compromiso permanentes que el proyecto deportivo y el equipo requieren”, dejando claro la decepción que fue Gago.

“Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ningún acercamiento, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi equipo. Es algo que no sé de dónde salió (contacto con Boca Juniors), no corresponde de mi parte”, había declarado Gago apenas el sábado pasado tras la derrota del Rebaño ante el Atlas en el Clásico Tapatío.

Así, por la puerta de atrás, fue la salida del argentino, quien llegó de la mano de Fernando Hierro a inicios de año, y quien, por cierto, realizó la misma maniobra para dejar al equipo a la deriva, tras el pago de la rescisión que, se presume, fue el mismo movimiento que hizo Fernando Gago para desvincularse y fichar por su amado Boca Juniors.

Llueven las críticas

La salida repentina de Fernando Gago del Guadalajara levantó críticas por todos lados. Entre exjugadores y hasta el gobernador de Jalisco criticaron la decisión del hasta ayer técnico de las Chivas.

Uno de los más duros fue el exdelantero Adolfo “Bofo” Bautista. “Eres una basura como DT. Sin principios y lealtad a tu trabajo. Mercenario”, escribió el ex jugador de Chivas en su cuenta oficial de Instagram. “Recuérdales a tu nuevo equipito que estuviste en el mejor equipo de México”.

En tanto, el gobernador de Jalisco también habló: “Es una vergüenza. Debe ser una lección de cómo ese tipo de extranjeros que vienen aquí a lucrar con el futbol mexicano y a pisotear los colores como los de Chivas, no se pueden permitir”, comentó.