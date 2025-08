Después de que se complicó la clasificación a la siguiente ronda en la Leagues Cup tras igualar en el segundo juego de la fase de grupos, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, consideró que el resultado ante Charlotte fue totalmente inmerecido, después de lo que su equipo mostró en la cancha.

“Creo que el equipo hizo mucho para ganar el partido. Tuvimos dominio, tuvimos opciones, estuvimos bien en muchos momentos, en los mano a mano, cuando adelantamos los procesos. El rendimiento fue muy alto durante todo el partido y el resultado, lógicamente, bajo mi punto de vista, es totalmente inmerecido. Los errores y las faltas en este momento nos están castigando demasiado; pasó en el debut y lo mismo sucedió también el día de hoy. Pero seguiremos adelante”, señaló.

Asimismo, enfatizó que el resultado no fue justo ante la propuesta de sus dirigidos, ya que hicieron todo lo que estaba en sus manos para ganar. Sin embargo, reveló que se encuentra tranquilo con el accionar de su plantel, ya que, jugando de esta manera, llegarán los triunfos.

“Hacemos todo para conseguir el resultado que pretendemos, que es ganar. Nos cuestan los tres puntos y el final del partido. Tengo la tranquilidad del juego. Tengo la tranquilidad de que el equipo compite como me gusta, de que tiene la valentía de atacar, de que se impone a los rivales. El resultado no fue justo; eso, en el futbol, es algo que muchas veces sucede. Pero, jugando de esta manera, estoy seguro de que vamos a ganar muchos partidos”, agregó.

Al final, enfatizó que es imposible no darle seriedad a la Leagues Cup, por lo que descartó que la falta de resultados se deba a una falta de interés de sus jugadores o de su parte por el certamen, ya que mostraron compromiso y calidad.

“Es imposible no tomarnos cualquier torneo con seriedad. Siempre jugamos para competir y para ganar. Ganar no siempre es sencillo, pero lo buscamos en cada partido. Bajo ningún punto de vista vinimos aquí sin competir. Vinimos a hacer nuestro juego y a intentar ganar los dos partidos. Lamentablemente, no se dio, pero el equipo mostró mucho compromiso y seriedad”, concluyó.

