Ante la polémica que se generó en torno a los vídeos que publicó Javier Hernández en sus redes sociales y el impacto que tuvieron en el entorno futbolístico, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, aseguró que el tema de ‘Chicharito’ ya es un caso cerrado.

El estratega rojiblanco enfatizó que es un tema del que no tiene que hablar mucho, debido a que tanto la institución como el jugador hicieron su parte.

“Me enteré; sinceramente, leo muy poca prensa, muy poca. Me centro mucho en la semana, en preparar mis partidos, pero creo que es un tema que está bastante claro y está cerrado: por parte del club, a través de un comunicado; por parte de Javier, a través de su comunicado".

“Yo, como entrenador, la verdad, no es que me quiera desentender de la respuesta; es un tema cerrado. Yo quiero enfocarme y centrarme puramente en el juego, en los partidos. Y estos temas, bueno, Javier como protagonista y el club como institución ya lo han dejado muy claro a través de los comunicados. No tengo nada más para hablar”, señaló.

Destaca la actuación de Armando González

Después de que Armando González consiguió el doblete que le dio la victoria a Chivas en casa ante Atlético de San Luis, el estratega argentino ponderó el gran trabajo de la “Hormiga”, asegurando que su mentalidad y actitud serán clave en los siguientes encuentros, por lo que espera que siga regalando alegrías a la afición.

“Es un chico joven y, por supuesto, considerado por nosotros. Necesitamos que, cuando estos chicos no inician pero sí terminan los partidos, nos den la felicidad que nos dieron y que nos ayuden a resolver favorablemente el juego".

“Hoy sucedió, y me gustaría que esto siga con un tiempo que continúe en los próximos partidos. Ningún jugador hace cambios para mejorar el equipo. Siempre buscamos mejorar al equipo, y para eso necesitamos de esta mentalidad y esta actitud de los jugadores que finalicen el partido”, concluyó.

SV