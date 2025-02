Después de caer por cuarto juego consecutivo en calidad de visitante, el auxiliar técnico de Chivas, Francisco Ruano, aseguró que recibieron un castigo muy duro, que cometieron errores que les costó el triunfo esta noche y son merecedores de la derrota.

“Tenemos que mirarnos en el primer tiempo y saber que no podemos cometer errores, hoy hemos sufrido un castigo muy duro, a veces los errores no te cuestan goles pero hoy sí, nos vamos con 3-1, merecimientos total a San Luis porque esto se trata de marcar goles, tenemos un espejo donde no nos podemos volver a mirar, no podemos cometer errores que nos cuesten la victoria, merecemos la derrota”, señaló.

De igual manera, reconoció que se fueron muy molestos con el resultado de esta noche, pues dominaron al rival, pero la falta inconsistencia les cobró factura en el juego.

“El equipo no lo ha notado en el primer tiempo, estamos muy cabreados, sabemos que no puedes ser dominar tanto a un rival. Al final tenemos que ser conscientes de que esto debe ser”, agregó.

Al final, enfatizó en que esta noche su equipo merecía más anotaciones, sin embargo, puntualizó que cuando perdonas, quedas expuesto a este tipo de resultados.

“En todos los partidos hay cosas que mejorar, debemos marcar muchos más goles pudimos estar más presentes en el área, el equipo ha dejado la línea adelantada pero aun así merecía más goles, pero cuando perdonas estás expuesto a esto”, concluyó.