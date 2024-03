Chivas: Fernando Gago explica su planteamiento contra América

Que Chivas alineara de inicio a Eduardo Torres y le confiara labores defensivas ante América fue un movimiento que sorprendió a propios y extraños.

El canterano de Chivas fue habilitado como un mediocampista que a su vez se incorporaba como un tercer defensa central, hecho que lo llevó a competir y perder en repetidas ocasiones contra jugadores como Julián Quiñones.

Al respecto de esta novedad en su 11 titular, Fernando Gago, técnico de Chivas, explicó que su movimiento pretendía darle mayor libertar a los laterales para incorporarse al ataque.

“El ingreso de Lalo en la línea de tres era para ser más profundo, los movimientos de Quiñones más internos, también para que Alan fuera hacia adelante en el juego, buscamos superioridad ahí, quisimos más posicionamiento”, explicó el técnico argentino.

En cuanto a lo que debe trabajar su equipo para disputar la vuelta, Gago aseguró que el Rebaño necesita apuntalar la parte mental sin descuidar lo táctico.

“Debemos trabajar los dos aspectos, no nos olvidemos que es futbol, un resultado malo y negativo, pero es futbol, no se sabe lo que pueda pasar, iremos a buscar de a uno los goles, no tratar de ganarlo en el primer minuto, será un partido distinto, queda trabajar en lo anímico y lo futbolístico”, finalizó.

Será el próximo 13 de marzo cuando las Chivas visiten el estadio Azteca con la intención de buscar los cuatro goles que necesitan para darle la vuelta a la eliminatoria.