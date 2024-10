El Guadalajara vio frustrada su cuarta victoria consecutiva ante Atlas y, por el contrario, el equipo no supo hacer valer su condición de local, cayendo por un marcador de 2-3 ante su clásico rival.

Ante esto, Fernando Gago, director técnico del equipo, se dijo dolido por la forma en que sus dirigidos no pudieron conseguir el triunfo, reconociendo que el primer gol de los rojinegros fue algo que los desconcentró por completo.

"El primer tiempo no pudimos encontrar las situaciones y los movimientos. El primer gol nos golpeó fuerte. Después, el equipo intentó, fue a buscar y, hoy duele mucho porque era un partido que queríamos, necesitábamos y deseábamos ganar por la gente, por los chicos y por la institución".

Respecto a la polémica sobre su posible salida de Chivas para migrar a Argentina y tomar la dirección técnica de Boca Juniors, fue tajante al responder que no existió ningún acercamiento hacia a él o su equipo. Agregó que tiene contrato con el Guadalajara, pero no aseguró su permanencia.

"Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ningún acercamiento, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi equipo. Es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte".

SV