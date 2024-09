Chivas vivió un "amargo" sábado en el Estadio Akron, pues los Rayados de Monterrey les arrebataron la victoria en los últimos minutos del partido. Un empate (1-1) que les supo a derrota.

Un error de "Tala" Rangel les abrió la puerta a los regiomontanos. En una mala salida, el arquero de Chivas dejó el balón a "Tecatito" Corona para empatar el marcador al 88’.

Después de lo ocurrido, Fernando Gago defendió a Rangel del error que terminó por darles "un respiro" a los Rayados.

"Tiene errores en determinadas circunstancias. A veces cuesta un gol, a veces no. Pero también no tenemos que olvidar, 'Tala', de que lo que mismo dijiste vos, que desde su nivel, llegó a la Selección Nacional y eso no es para cualquiera. Entonces, hay que decirles que sigan trabajando y que sus compañeros, su cuerpo técnico y el club confían muchísimo en ellos", dijo en conferencia de prensa.

Chivas verá nuevamente acción en la onceava fecha del Apertura 2024, cuando le hagan frente a Atlas en una edición más del Clásico Tapatío.

¿Tuvo un acercamiento con Boca Juniors?

Recientemente, los rumores colocaron a Fernando Gago como posible director técnico de Boca Juniors, tras la salida de Diego Martínez.

Te puede interesar: Martinator da cátedra de manejo y triunfa en Indonesia

Sin embargo, el estratega sólo se limitó a negar los rumores con un "no hubo nada", refiriéndose a acercamientos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV