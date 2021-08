Con la motivación de haber ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, y tras haber jugado sus primeros minutos con Chivas en el Apertura 2021, el futbolista Fernando Beltrán busca ganarse sí o sí la confianza del entrenador Víctor Manuel Vucetich y confía en que tendrá más minutos con el Guadalajara en este torneo, así lo aseguró en entrevista para Marca Claro.

“Después de esta medalla, yo en lo personal quiero más, quiero ganar y jugar más. Estoy en el mejor club de México, de eso no tengo duda, sé que aquí me pueden ayudar a cumplir mis sueños. Nunca me pasó por la mente el tirar la toalla. En realidad siempre quiero luchar, ganarme un lugar en mi equipo y ganarme la confianza del técnico”.

El pasado domingo, el “Nene” Beltrán ingresó de cambio al medio tiempo en el duelo entre Chivas y Santos Laguna, partido donde demostró que puede ser un jugador importante para el Rebaño, pues el equipo comenzó a tener mayor fluidez y mayor recuperación de balones tras su ingreso a la cancha.

A pesar de que Chivas no ha tenido el mejor de los arranques en el Apertura 2021, donde suma cinco unidades de 12 posibles, Beltrán aseguró que le pueden ganar a cualquiera gracias al juego de conjunto que predomina en el equipo.

“Nosotros adentro como grupo siempre lo hemos creído, sabemos que somos un gran equipo. En otros planteles hay individualidades que te pueden marcar diferencia, acá en Chivas nos sentimos como un equipo y sabemos que si jugamos en conjunto le podemos ganar a cualquiera, porque tenemos jugadores de mucha calidad y podemos sacar partidos jugando como equipo”.

La siguiente prueba de Chivas y Fernando Beltrán será este miércoles en el Estadio Akron, donde se medirán ni más ni menos que a un equipo de León que viene a la alza con tres victorias consecutivas.

JL