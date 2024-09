Chivas Femenil deja escapar la victoria ante Pachuca

Los encuentros entre las Chivas y el Pachuca Femenil siempre son garantía de buen espectáculo y muchos goles y, el partido de este domingo desde el Estadio Jalisco, no fue la excepción. Ambas escuadras estuvieron dispuestas a quedarse con el triunfo, pero la competencia fue tan intensa que finalizaron con un empate a tres anotaciones.

De un partido a otro, al Guadalajara le cambió la cara y, pese a que llegaba en gran desventaja ante Pachuca, equipo que se presentaba a este compromiso como líder del torneo e invicto, pudo contener su ataque y ser asfixiante con los constantes arribos de peligro fabricados, principalmente, por Viridiana Salazar y Alicia Cervantes.

Sin embargo, las tuzas no cedieron tan fácilmente. Aunque no contaron con múltiples jugadas amenazantes, la contundencia fue tan letal que, en las escasas llegadas que tuvieron, encontraron la fortuna de sacar un punto como visitantes.

En el primer tiempo hubo cuatro anotaciones, producto del doblete de Alicia Cervantes al 2’ y al 27’, más los tantos de las hidalguenses que se concretaron a través de Mónica Ocampo al 11’ y de Charlyn Corral al 43’.

No obstante, Pachuca no se sintió cómodo sobre el campo en ningún momento y apenas al minuto 25’, se realizó la primera modificación para tratar de parar el ritmo de las rojiblancas. Además, de que este duelo no estuvo exento de polémicas, ya que no se marcaron dos supuestos penales a favor de las Chivas.

Para la parte complementaria, el Rebaño continuó marcando la pauta y el dominio. Gabriela Valenzuela dio los primeros avisos, pero fue hasta el minuto 60’ cuando la delantera encontró su ansiada anotación; pero, las desatenciones impidieron que el Rebaño se llevara el triunfo, puesto que Corral volvió a salvar a su equipo al 70’ con su segunda diana de la tarde.

Después de una semana complicada para las rojiblancas con dos derrotas consecutivas, pudieron tener un respiro ante Pachuca y mejorar su actuación; el próximo encuentro para las Chivas será contra Pumas en Ciudad Universitaria el jueves 26 de septiembre a las 19:00 horas.

MF