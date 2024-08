Chivas Femenil consigue dramático triunfo ante León

Las Chivas Femenil se reconciliaron con el triunfo en condición de locales y, por si esto no bastara, Alicia Cervantes cortó su sequía goleadora tras aportar en el resultado de 2-1 sobre León en el partido pendiente de la jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga MX Femenil.

Habían pasado tres compromisos consecutivos en el Estadio Akron en los que las rojiblancas no habían podido vencer a sus oponentes. Desde abril pasado que no ganaban en casa y las esmeraldas se presentaban como las víctimas perfectas para reencontrarse con el camino ganador, aunque en la realidad, no fue un rival tan asequible.

A pesar de que el Rebaño comenzó ganando con anotación de Gabriela Valenzuela al 8’ y, de que “el corazón de Chivas”, Licha Cervantes, duplicara la ventaja al 21’, las rojiblancas sufrieron de más para poder quedarse con la victoria.

Luego de verse abajo en el marcador, las del Bajío reajustaron sus líneas y aprovecharon la pasividad del cuadro tapatío para comenzar los embates a la portería que defendió Celeste Espino. Después de varios intentos, el descuento llegó al 66’ con Yanin Madrid, mismo que tuvo la complacencia de Espino por una mala salida.

Ante ese error, Celeste tuvo la oportunidad de recuperarse y ponerse la capa de heroína. A la fiera se le marcó un penal a favor y desde los once pasos Ysaura Viso buscaba concederles el empate a las suyas, pero la cancerbera rojiblanca detuvo el disparo para sellar los tres puntos.

Chivas se mantiene en calidad de invicta en el presente torneo y con un partido menos, se encuentra, momentáneamente, en la tercera posición de la tabla general con 13 puntos; su siguiente compromiso será nuevamente en casa el lunes 26 de agosto a las 21:10 horas cuando enfrente a Cruz Azul.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV